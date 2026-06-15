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Krieg im Nahen Osten Israel und Hisbollah einigen sich laut Berichten auf Waffenruhe

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Strasse von Hormus: Iran setzt Gebühren vorübergehend aus
  • Weitere Medienagenturen bestätigen Waffenruhe
  • Reuters berichtet von Waffenruhe Israel – Hisbollah
  • Wieder mehr Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus
  • Netanjahu kündigt harte Massnahmen gegen Hisbollah an
  • Israel spricht von mehr als 80 Zielen und «Dutzenden» Toten
  • Unicef: Waffenruhe in Gaza für Kinder «tödliche Illusion»
  • Ben-Gvir und Smotrich fordern nach Tod von Soldaten Vergeltung
  • Armee bleibt für USA-Iran-Treffen auf Bürgenstock im Einsatz
  • Frankreich fordert Ende der israelischen Angriffe auf Südlibanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 18.6.2026, 19:30 Uhr

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