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Krieg im Nahen Osten Kriegsparteien auf Bürgenstock – Gespräche laufen seit Vormittag

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Cassis trifft sich mit Irans Aussenminister Abbas Araghtschi
  • Iranischer Agenturbericht: Strasse von Hormus bleibt vorerst zu
  • Iran: Brüchige Waffenruhe im Libanon Hauptthema auf Bürgenstock
  • Bericht: Israels Armee schränkt Libanon-Einsätze ein
  • EDA: USA-Iran-Gespräche starten am Vormittag
  • Pakistans Premier für Gespräche auf dem Bürgenstock angekommen
  • Auch JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen
  • US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz
  • Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein
  • Weil sie «Schutzengel» waren: USA könnten Maut bei Hormus erheben

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 20.6.2026, 19:30 Uhr

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