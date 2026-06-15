- In der Schweiz finden bereits heute Vormittag Gespräche zwischen dem Iran und den USA statt. Das teilt das Schweizer Aussendepartement EDA mit.
- Nach der iranischen Delegation am Samstag ist auch US-Vizepräsident JD Vance auf dem Bürgenstock eingetroffen.
- Auch der Premierminister von Vermittlerstaat Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, befindet sich auf Schweizer Boden.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg im Nahen.
Themen in diesem Newsticker
- Cassis trifft sich mit Irans Aussenminister Abbas Araghtschi
- Iranischer Agenturbericht: Strasse von Hormus bleibt vorerst zu
- Iran: Brüchige Waffenruhe im Libanon Hauptthema auf Bürgenstock
- Bericht: Israels Armee schränkt Libanon-Einsätze ein
- EDA: USA-Iran-Gespräche starten am Vormittag
- Pakistans Premier für Gespräche auf dem Bürgenstock angekommen
- Auch JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen
- US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz
- Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein
- Weil sie «Schutzengel» waren: USA könnten Maut bei Hormus erheben
Quellen: Agenturen, SRF