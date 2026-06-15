Cassis trifft sich mit Irans Aussenminister Abbas Araghtschi

Iranischer Agenturbericht: Strasse von Hormus bleibt vorerst zu

Iran: Brüchige Waffenruhe im Libanon Hauptthema auf Bürgenstock

Bericht: Israels Armee schränkt Libanon-Einsätze ein

EDA: USA-Iran-Gespräche starten am Vormittag

Pakistans Premier für Gespräche auf dem Bürgenstock angekommen

Auch JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen

US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz

Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein