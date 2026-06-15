Iran wenig erfreut über Trumps Drohungen – Gespräche unterbrochen

Cassis trifft den pakistanischen Premier Shebaz Sharif

Wie lange ist der Bürgenstock eine Sperrzone? Und wer bezahlt?

Bundesrat Ignazio Cassis trifft den US-Vizepräsidenten JD Vance

Sicherheitsdirektorin: Gut für Einsatzkräfte, dass Gipfel läuft

Trump: Greifen wieder an, wenn Hisbollah weiter Probleme macht

Vance: «Haben in vergangenen Stunden grosse Fortschritte erzielt»

Polizeiposten im Kanton Luzern wegen des Gipfels geschlossen

Irans Präsident tönt schriftlichen Verzicht auf Atombombe an