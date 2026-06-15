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Krieg im Nahen Osten Nach Trumps Drohungen: Iran pausiert Bürgenstock-Gespräche

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Iran wenig erfreut über Trumps Drohungen – Gespräche unterbrochen
  • Cassis trifft den pakistanischen Premier Shebaz Sharif
  • Wie lange ist der Bürgenstock eine Sperrzone? Und wer bezahlt?
  • Bundesrat Ignazio Cassis trifft den US-Vizepräsidenten JD Vance
  • Sicherheitsdirektorin: Gut für Einsatzkräfte, dass Gipfel läuft
  • Trump: Greifen wieder an, wenn Hisbollah weiter Probleme macht
  • Vance: «Haben in vergangenen Stunden grosse Fortschritte erzielt»
  • Polizeiposten im Kanton Luzern wegen des Gipfels geschlossen
  • Irans Präsident tönt schriftlichen Verzicht auf Atombombe an
  • Bund: «Dialog zeigt, dass diplomatische Kanäle offen bleiben»

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 21.6.2026, 16 Uhr

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