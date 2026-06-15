- Unter der Vermittlung von Katar haben auf dem Bürgenstock die Verhandlungen über ein Friedensabkommen zwischen Iran und den USA begonnen.
- Laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna wurde das Treffen nach 80 Minuten für interne Beratungen unterbrochen worden – nachdem Trump Drohungen in Richtung Teheran abgesetzt hatte.
- Das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sieht unter anderem ein Ende der Kämpfe im Südlibanon vor. Israel lehnt diese Einschränkungen strikt ab.
- Weitere Berichte zur Lage gibt es auf unserer Übersichtsseite zum Krieg im Nahen Osten.
Themen in diesem Newsticker
- Iran wenig erfreut über Trumps Drohungen – Gespräche unterbrochen
- Cassis trifft den pakistanischen Premier Shebaz Sharif
- Wie lange ist der Bürgenstock eine Sperrzone? Und wer bezahlt?
- Bundesrat Ignazio Cassis trifft den US-Vizepräsidenten JD Vance
- Sicherheitsdirektorin: Gut für Einsatzkräfte, dass Gipfel läuft
- Trump: Greifen wieder an, wenn Hisbollah weiter Probleme macht
- Vance: «Haben in vergangenen Stunden grosse Fortschritte erzielt»
- Polizeiposten im Kanton Luzern wegen des Gipfels geschlossen
- Irans Präsident tönt schriftlichen Verzicht auf Atombombe an
- Bund: «Dialog zeigt, dass diplomatische Kanäle offen bleiben»
Quellen: Agenturen, SRF