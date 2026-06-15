Trotz Waffenruhe – weitere israelische Angriffe im Libanon

USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen

US-Sondergesandter Witkoff reist für Atomgespräche in die Schweiz

Strasse von Hormus: Iran fordert Voranmeldung 48 Std. im Voraus

Israels Botschafter in den USA: Israel bekennt sich zu Waffenruhe

Katars Premier trifft Cassis auf dem Bürgenstock

USA: Libanesisch-israelische Gespräche Ende Juni in Washington

Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe nach 17 Uhr

Was über die neue Waffenruhe Israel-Hisbollah bekannt ist