- In der Schweiz finden bereits heute Vormittag Gespräche zwischen dem Iran und den USA statt. Das teilt das Schweizer Aussendepartement EDA mit.
- Nach der iranischen Delegation am Samstag ist nun auch US-Vizepräsident JD Vance auf dem Bürgenstock eingetroffen.
- Auch der Premierminister von Vermittlerstaat Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, befindet sich auf Schweizer Boden.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg im Nahen.
Themen in diesem Newsticker
- EDA: USA-Iran-Gespräche starten am Vormittag
- Pakistans Premier für USA-Iran-Gespräche in Zürich gelandet
- Auch JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen
- US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz
- Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein
- Weil sie «Schutzengel» waren: USA könnten Maut bei Hormus erheben
- US-Iran-Gespräche laut Islamabad am Sonntag in der Schweiz
- US-Militär setzt Freiheit in der Schifffahrt durch
- «Unter diesen Umständen sind Verhandlungen fraglich»
- Irans Verhandlungsdelegation bald in der Schweiz
Quellen: Agenturen, SRF