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Krieg im Nahen Osten US- und Iran-Vertreter auf Bürgenstock – Gespräche am Vormittag

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • EDA: USA-Iran-Gespräche starten am Vormittag
  • Pakistans Premier für USA-Iran-Gespräche in Zürich gelandet
  • Auch JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen
  • US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz
  • Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein
  • Weil sie «Schutzengel» waren: USA könnten Maut bei Hormus erheben
  • US-Iran-Gespräche laut Islamabad am Sonntag in der Schweiz
  • US-Militär setzt Freiheit in der Schifffahrt durch
  • «Unter diesen Umständen sind Verhandlungen fraglich»
  • Irans Verhandlungsdelegation bald in der Schweiz

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 20.6.2026, 19:30 Uhr

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