EDA: USA-Iran-Gespräche starten am Vormittag

Pakistans Premier für USA-Iran-Gespräche in Zürich gelandet

Auch JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen

US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz

Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein

Weil sie «Schutzengel» waren: USA könnten Maut bei Hormus erheben

US-Iran-Gespräche laut Islamabad am Sonntag in der Schweiz

US-Militär setzt Freiheit in der Schifffahrt durch

«Unter diesen Umständen sind Verhandlungen fraglich»