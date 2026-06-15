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Krieg im Nahen Osten US-Vizepräsident JD Vance ist in der Schweiz gelandet.

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen
  • US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz
  • Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein
  • Weil sie «Schutzengel» waren: USA könnten Maut bei Hormus erheben
  • US-Iran-Gespräche laut Islamabad am Sonntag in der Schweiz
  • US-Militär setzt Freiheit in der Schifffahrt durch
  • «Unter diesen Umständen sind Verhandlungen fraglich»
  • Irans Verhandlungsdelegation bald in der Schweiz
  • Vance bestätigt: Witkoff und Kushner in der Schweiz
  • Iran schliesst erneut die Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 20.6.2026, 19:30 Uhr

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