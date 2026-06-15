- Der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen.
- Iran schliesst die Strasse von Hormus: «Sollte die Aggression andauern, werden weitere Massnahmen geplant und umgesetzt», teilt Irans Armee mit.
- Trotz einer vereinbarten Waffenruhe berichten libanesische Medien über zahlreiche israelische Luftangriffe mit vielen Toten.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
Themen in diesem Newsticker
- JD Vance ist in der Schweiz eingetroffen
- US-Vizepräsident Vance reist zu Iran-Gesprächen in die Schweiz
- Israels Armee schränkt laut Medienberichten Libanon-Einsätze ein
- Weil sie «Schutzengel» waren: USA könnten Maut bei Hormus erheben
- US-Iran-Gespräche laut Islamabad am Sonntag in der Schweiz
- US-Militär setzt Freiheit in der Schifffahrt durch
- «Unter diesen Umständen sind Verhandlungen fraglich»
- Irans Verhandlungsdelegation bald in der Schweiz
- Vance bestätigt: Witkoff und Kushner in der Schweiz
- Iran schliesst erneut die Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF