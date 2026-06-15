- Die USA und der Iran wollen US-Medienberichten zufolge ihre Gespräche über ein Ende des Iran-Kriegs in Gang bringen.
- Bundesrat Ignazio Cassis hat den katarischen Premierminister auf dem Bürgenstock empfangen. Er dankte Katar für die Vermittlungsbemühungen.
- Laut einem US-Regierungsvertreter gilt seit 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) am Freitag eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon. Ein israelischer Militärsprecher bestätigte sie.
- Die geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran auf dem Bürgenstock wurden verschoben. Die Schweizer Armee bleibt dennoch vorerst auf dem Bürgenstock im Einsatz.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
Themen in diesem Newsticker
- Libanon: Fünf Tote bei israelischem Luftangriff
- USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen
- US-Sondergesandter Witkoff reist für Atomgespräche in die Schweiz
- Strasse von Hormus: Iran fordert Voranmeldung 48 Std. im Voraus
- Israels Botschafter in den USA: Israel bekennt sich zu Waffenruhe
- Katars Premier trifft Cassis auf dem Bürgenstock
- USA: Libanesisch-israelische Gespräche Ende Juni in Washington
- Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe nach 17 Uhr
- Was über die neue Waffenruhe Israel-Hisbollah bekannt ist
- Verunsicherung um Rahmenabkommen: Schweizer Börse kaum verändert
Quellen: Agenturen, SRF