- US-Vizepräsident J.D. Vance reist vorerst nicht in die Schweiz für Verhandlungen mit dem Iran.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
- Das EDA hält nach wie vor am Treffen am Freitag auf dem Bürgenstock fest.
- Das Israelische Militär operiert trotz Abkommen weiterhin im Südlibanon.
Themen in diesem Newsticker
- Sicherheitsmassnahmen für USA-Iran-Treffen in der Schweiz
- US-Vizepräsident Vance sagt Reise in die Schweiz vorerst ab
- Israel bricht Kontakt zu EU-Diplomatin Kallas ab
- Iran streicht vorübergehend Gebühren für Strasse von Hormus
- Netanjahu schliesst Truppenabzug aus dem Südlibanon aus
- Agentur: Chamenei billigt US-Abkommen mit Vorbehalt
- US-Militär hebt eigene Seeblockade auf
- US-Vize Vance verbittet sich israelische Kritik an Trump
- Israel weitet militärische Kontrollzone im Libanon aus
- Vance plant Schweiz-Besuch – möglicherweise am Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF