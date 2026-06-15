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Krieg im Nahen Osten Vance reist vorerst nicht in die Schweiz

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Sicherheitsmassnahmen für USA-Iran-Treffen in der Schweiz
  • US-Vizepräsident Vance sagt Reise in die Schweiz vorerst ab
  • Israel bricht Kontakt zu EU-Diplomatin Kallas ab
  • Iran streicht vorübergehend Gebühren für Strasse von Hormus
  • Netanjahu schliesst Truppenabzug aus dem Südlibanon aus
  • Agentur: Chamenei billigt US-Abkommen mit Vorbehalt
  • US-Militär hebt eigene Seeblockade auf
  • US-Vize Vance verbittet sich israelische Kritik an Trump
  • Israel weitet militärische Kontrollzone im Libanon aus
  • Vance plant Schweiz-Besuch – möglicherweise am Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 18.6.2026, 19:30 Uhr

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