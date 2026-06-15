- Unter der Vermittlung von Katar haben auf dem Bürgenstock die Verhandlungen über ein Friedensabkommen zwischen Iran und den USA begonnen.
- US-Vizepräsident JD Vance spricht von «grossen Fortschritten», die man in den letzten Stunden erzielt habe.
- Das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sieht unter anderem ein Ende der Kämpfe im Südlibanon vor. Israel lehnt diese Einschränkungen strikt ab.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg im Nahen.
Themen in diesem Newsticker
- Vance: «Haben in vergangenen Stunden grosse Fortschritte erzielt»
- Polizeiposten im Kanton Luzern wegen des Gipfels geschlossen
- Irans Präsident tönt schriftlichen Verzicht auf Atombombe an
- Bund: «Dialog zeigt, dass diplomatische Kanäle offen bleiben»
- Iran: Treffen zwischen den USA, Iran und Katar haben begonnen
- Was von den Verhandlungen auf dem Bürgenstock zu erwarten ist
- Katz: Israel wird nicht aus dem Südlibanon abziehen
- Ablauf und Länge von US-iranischen Gesprächen unklar
- Bundesrat Cassis und IAEA-Chef Rafael Grossi führen Gespräch
- Cassis trifft sich mit Irans Aussenminister Abbas Araghtschi
Quellen: Agenturen, SRF