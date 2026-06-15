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Krieg im Nahen Osten Vance spricht am Bürgenstock-Gipfel von «grossen Fortschritten»

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Vance: «Haben in vergangenen Stunden grosse Fortschritte erzielt»
  • Polizeiposten im Kanton Luzern wegen des Gipfels geschlossen
  • Irans Präsident tönt schriftlichen Verzicht auf Atombombe an
  • Bund: «Dialog zeigt, dass diplomatische Kanäle offen bleiben»
  • Iran: Treffen zwischen den USA, Iran und Katar haben begonnen
  • Was von den Verhandlungen auf dem Bürgenstock zu erwarten ist
  • Katz: Israel wird nicht aus dem Südlibanon abziehen
  • Ablauf und Länge von US-iranischen Gesprächen unklar
  • Bundesrat Cassis und IAEA-Chef Rafael Grossi führen Gespräch
  • Cassis trifft sich mit Irans Aussenminister Abbas Araghtschi

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 20.6.2026, 19:30 Uhr

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