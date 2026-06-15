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Krieg im Nahen Osten Vance will mit Iran offenbar in der Schweiz verhandeln

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Israel weitet militärische Kontrollzone im Libanon aus
  • Vance plant Schweiz-Besuch – möglicherweise am Wochenende
  • Merz zu Iran-Abkommen: «Grosser Schritt nach vorn»
  • Behörden: Über 1000 Palästinenser seit Waffenruhe in Gaza getötet
  • Korrespondent: «Zentralschweiz vor Bürgenstock-Treffen entspannt»
  • Schiffsverkehr durch Strasse von Hormus weiter verhalten
  • Tote bei israelischen Drohnenangriffen im Südlibanon
  • Aufruf: Bundesrat soll zivile Opfer aus Gaza aufnehmen
  • Deutscher Verteidigungsminister: Marine bereit für Hormus-Mission
  • Hegseth kritisiert Nato-Partner

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 18.6.2026, 12:45 Uhr

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