- US-Vizepräsident JD Vance plant offenbar in die Schweiz zu reisen, um Verhandlungen mit dem Iran aufzunehmen. Der Besuch könnte gemäss Vance am Wochenende stattfinden, sei jedoch noch nicht sicher.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
- Das EDA hält nach wie vor am Treffen am Freitag auf dem Bürgenstock fest.
- Das Israelische Militär operiert trotz Abkommen weiterhin im Südlibanon.
Themen in diesem Newsticker
- Israel weitet militärische Kontrollzone im Libanon aus
- Vance plant Schweiz-Besuch – möglicherweise am Wochenende
- Merz zu Iran-Abkommen: «Grosser Schritt nach vorn»
- Behörden: Über 1000 Palästinenser seit Waffenruhe in Gaza getötet
- Korrespondent: «Zentralschweiz vor Bürgenstock-Treffen entspannt»
- Schiffsverkehr durch Strasse von Hormus weiter verhalten
- Tote bei israelischen Drohnenangriffen im Südlibanon
- Aufruf: Bundesrat soll zivile Opfer aus Gaza aufnehmen
- Deutscher Verteidigungsminister: Marine bereit für Hormus-Mission
- Hegseth kritisiert Nato-Partner
Quellen: Agenturen, SRF