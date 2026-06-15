- Trotz einer vereinbarten Waffenruhe berichten libanesische Medien über zahlreiche israelische Luftangriffe mit vielen Toten.
- Die USA und der Iran wollen US-Medienberichten zufolge ihre Gespräche über ein Ende des Iran-Kriegs in Gang bringen.
- Bundesrat Ignazio Cassis hat den katarischen Premierminister auf dem Bürgenstock empfangen. Er dankte Katar für die Vermittlungsbemühungen.
- Die USA und der Iran haben die Absichtserklärung für ein Kriegsende unterschrieben. Das hat Vermittler Pakistan offiziell bestätigt.
Themen in diesem Newsticker
- Viele Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon
- Pakistanischer Innenminister für Gespräche im Iran
- Trotz Waffenruhe – weitere israelische Angriffe im Libanon
- USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen
- US-Sondergesandter Witkoff reist für Atomgespräche in die Schweiz
- Strasse von Hormus: Iran fordert Voranmeldung 48 Std. im Voraus
- Israels Botschafter in den USA: Israel bekennt sich zu Waffenruhe
- Katars Premier trifft Cassis auf dem Bürgenstock
- USA: Libanesisch-israelische Gespräche Ende Juni in Washington
- Berichte aus Libanon: Keine neuen Angriffe nach 17 Uhr
Quellen: Agenturen, SRF