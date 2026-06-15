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Krieg im Nahen Osten Viele Tote im Libanon – Israel bestätigt Angriffe

Autor: 

15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • Viele Tote im Libanon – Israel bestätigt Angriffe
  • Generalsekretär: Umgang mit dem Iran an WM ein «dunkles Kapitel»
  • EDA: Schweiz macht Gespräche auf Bürgenstock möglich
  • Viele Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon
  • Pakistanischer Innenminister für Gespräche im Iran
  • Trotz Waffenruhe – weitere israelische Angriffe im Libanon
  • USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen
  • US-Sondergesandter Witkoff reist für Atomgespräche in die Schweiz
  • Strasse von Hormus: Iran fordert Voranmeldung 48 Std. im Voraus
  • Israels Botschafter in den USA: Israel bekennt sich zu Waffenruhe

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 19.6.2026, 19:30 Uhr

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