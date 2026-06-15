Viele Tote im Libanon – Israel bestätigt Angriffe

Generalsekretär: Umgang mit dem Iran an WM ein «dunkles Kapitel»

EDA: Schweiz macht Gespräche auf Bürgenstock möglich

Viele Tote bei israelischen Luftangriffen im Libanon

Pakistanischer Innenminister für Gespräche im Iran

Trotz Waffenruhe – weitere israelische Angriffe im Libanon

USA und Iran wollen Gespräche in Gang bringen

US-Sondergesandter Witkoff reist für Atomgespräche in die Schweiz

Strasse von Hormus: Iran fordert Voranmeldung 48 Std. im Voraus