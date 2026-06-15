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Krieg in Nahost Staats- und Regierungschefs begrüssen Abkommen

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15.06.2026, 06:22

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Themen in diesem Newsticker

  • UNO-Generalsekretär lobt Einigung
  • Merz: Abkommen mit Iran muss «zielstrebig» umgesetzt werden
  • Iran bestätigt Einigung mit den USA
  • Das sind die Geschehnisse im Nahen Osten vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 11.6.2026, 19:30 Uhr

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