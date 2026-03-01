Legende: Auslandredaktor Philipp Scholkmann war langjähriger Nahost-Korrespondent von Radio SRF. SRF

Die Angaben zum Tod von Chamenei sind widersprüchlich. Was hört man aus dem Iran?

Die staatlichen Medien dementieren die Nachricht bis jetzt vehement. Der Revolutionsführer befehlige unerschütterlich das Feld.

Da sind ausserdem die Satellitenbilder von Chameneis Amtssitz, der bei einem Bombenangriff stark beschädigt wurde. Und die Stellungnahme vom Nachmittag, von Aussenminister Abbas Araghtschi, dass Chamenei überlebt habe, soweit er wisse.

Sofort aufgegriffen hat die Todesmeldung, die Trump verbreitet hat, der Sohn des letzten Schahs, er ist einer der Wortführer einer allerdings sehr schwachen und wenig kohärenten iranischen Opposition im Exil. Er meldete sich aus den USA und sagte, mit dem Tod Chameneis sei die Islamische Republik Geschichte. Es gibt auch unbestätigte Berichte aus Iran, dass da und dort spontaner Jubel in den Strassen ausgebrochen sei.

Wäre die Islamische Republik dann wirklich Geschichte?

Wenn die Nachricht zutrifft, heisst das: Der oberste geistliche und politische Anführer des Irans ist weg. Die Islamische Republik kopflos. Ein Langzeitherrscher, ohne Charisma, aber ein gewiefter Taktiker. Chamenei führte das islamistische System Irans seit fast vierzig Jahren mit harter Hand durch nahöstliche Krisen und Kriege.

Er machte es einst stark und einflussreich in der Region, namentlich mithilfe der Revolutionsgarden, einer Elitetruppe, die ihm treu ergeben ist.

Chamenei verantwortet aber auch, wie dieses Regime in den jüngsten Auseinandersetzungen namentlich mit Israel zunehmend schwächer wurde. Nach aussen, aber auch nach innen. Unter dem internationalen Sanktionsdruck stiegen Armut und Korruption. Parallel dazu der Unmut in der Bevölkerung. Es gab massive Protestkundgebungen gegen wirtschaftliche Not und islamistische Sittenstrenge. Chamenei liess sie niederschiessen. Der alternde Revolutionsführer hat in den letzten Monaten versucht, Macht gezielt nach unten zu delegieren.

In der Hoffnung, dass eine Gruppe von loyalen Hardlinern die Islamistische Republik weiterführt in seinem Sinne. Ob das funktioniert, unter dem massiven Druck von innen und aussen, ist die Frage. Sein Tod wäre auf jeden Fall ein massiver Schlag für das islamistische System Irans in seinem Überlebenskampf.