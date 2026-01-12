- Die neue Übergangsregierung palästinensischer Fachleute für Gaza ist offenbar unter US-ägyptischer Schirmherrschaft erstmals in Kairo zusammengetreten.
- Das israelische Militär hat Angriffe auf mehrere Hisbollah-Ziele im Libanon gemeldet.
- Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff hatte den Start von Phase zwei des Plans zur Beendigung des Gaza-Konflikts mit der Einsetzung einer technokratischen palästinensischen Übergangsverwaltung des Gazastreifens angekündigt.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
