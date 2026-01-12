- Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff hat den Start von Phase zwei des Plans zur Beendigung des Gaza-Konflikts mit der Einsetzung einer technokratischen palästinensischen Übergangsverwaltung des Gazastreifens angekündigt.
- Die Mehrheit der palästinensischen Bewegungen unterstützt das technokratische Übergangskomitee, das den Gazastreifen verwalten soll. Ebenso die Palästinensische Autonomiebehörde von Präsident Mahmoud Abbas und seine Fatah-Bewegung.
- Die USA ziehen einen Teil ihrer Truppen von einigen strategischen Stützpunkten im Nahen Osten ab. Grund sind Drohungen aus dem Iran.
- Weitere Berichte zur Lage im Nahen Osten gibt es auf der Übersichtsseite zum Nahost-Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Berlin erwägt Sperrung einiger Lufträume im Nahen Osten
- Steve Witkoff kündigt Technokraten-Regierung für Gazastreifen an
- Palästinenser-Bewegungen unterstützten das Übergangskomitee
- Irans Aussenminister: Israel will USA in Krieg ziehen
- Hamas berät über zweite Phase im Friedensplan für Gazastreifen
- USA ziehen Truppen von Stützpunkten im Nahen Osten ab
- Ägypten: «Konsens» über die Mitglieder des Gaza-Übergangskomitees
- Hisbollah warnt Libanons Führung vor Bürgerkrieg bei Entwaffnung
- Israel: Sechs Kämpfer im Süden von Gaza getötet
- USA setzen Ableger der Muslimbruderschaft auf Terrorliste
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF