- Die Gespräche zwischen Trump und Netanjahu sind beendet. Laut Trump sei man sei zu vielen Einigungen gekommen.
- Die Hamas bestätigt den Tod mehrerer führender Mitglieder, darunter der Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, Abu Obeida.
- Die israelische Armee hat eine zweitägige Razzia mit einer massiven Strassenblockade in Qabatiya im Westjordanland abgeschlossen. Grund war der tödliche Angriff auf zwei Menschen in Nordisrael am Freitag.
- Weitere Berichte zur Lage im Nahen Osten gibt es auf der Übersichtsseite zum Nahost-Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Netanjahu kündigt Auszeichnung Trumps mit Israel-Preis an
- Gespräche beendet: Netanjahu spricht von produktivem Treffen
- Trump unterstützt bei Neuaufrüstung Angriffe auf Iran
- Israel dementiert Trumps Aussage zu Netanjahu-Begnadigung
- Trump: Wiederaufbau von Gaza wird «sehr bald» beginnen
- Trump empfängt Netanjahu zu Gesprächen
- Wintersturm verschlimmert Lage im Gazastreifen
- Hamas bestätigt Tod mehrerer führender Mitglieder
- Netanjahu um 19 Uhr MEZ bei Trump
- Gerichtshof in Israel setzt Schliessung des Armeesenders aus
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF