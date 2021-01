Der US-Senat hat Antony Blinken als 71. Aussenminister der Vereinigten Staaten von Amerika bestätigt.

Der langjährige Berater des neuen US-Präsidenten Joe Biden erhielt bei der Abstimmung am Dienstag 78 Ja-Stimmen. 22 Senatoren stimmten gegen ihn.

Blinken wird der Nachfolger von Mike Pompeo und hat neu die höchste Position im Kabinett der US-Regierung inne.

Laut Beamten des Aussenministeriums soll Anthony Blinken bereits am Mittwoch (Ortszeit) nach seiner Vereidigung mit seiner neuen Arbeit beginnen.

Blinken war von 2009 bis 2013 nationaler Sicherheitsberater von Biden, als dieser Vize von Barack Obama war. Von 2015 bis 2017 war er stellvertretender Aussenminister. Blinken und Biden kennen sich schon seit fast 20 Jahren: Blinken arbeitete bereits für Biden, als dieser noch Senator und dort Chef des Aussenausschusses war.

Beziehungen zu Verbündeten stärken

Biden will den aussenpolitischen Kurs von Trump umkehren und Verbündete der USA wieder stärker einbeziehen. Mit Blinken rückt ein Befürworter der multilateralen Zusammenarbeit an die Spitze des State Departments, der Bidens Absicht unterstützt, die USA wieder an den internationalen Verhandlungstisch zurückzuführen und die Beziehungen zu den US-Verbündeten zu stärken.

Blinken sieht China als zentrale Herausforderung für die US-Aussenpolitik in den kommenden Jahren. Seiner Ansicht nach müssen die USA mit den Verbündeten zusammenarbeiten, um Peking aus einer Position der Stärke zu begegnen. Auch will er mit den internationalen Partnern auf ein stärkeres Atomabkommen mit dem Iran hinarbeiten. Unter Ex-Präsident Donald Trump waren die USA 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen.