Wegen des neuen Kriegs zwischen den USA mit Israel und dem Iran sitzen viele Reisende im Nahen Osten fest.

Wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mitteilt, sind über 4000 Reisende aus der Schweiz betroffen.

Vorläufig können sie noch nicht nach Hause.

Angesichts der anhaltenden Sperrung des Luftraums hat das Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) noch keine konkrete Lösung gefunden. Das EDA stehe sowohl mit der Fluggesellschaft Swiss als auch mit den Krisenzellen von Partnerstaaten in Kontakt, um mögliche Lösungen zu prüfen, sagte Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion im EDA, an einer Medienkonferenz.

Legende: Auch die Verbündeten der USA gerieten ins Visier. In Dubai, der katarischen Hauptstadt Doha und im Ort Samha in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren Explosionen zu hören. Keystone/HANNIBAL HANSCHKE

Rund 4000 Personen aus der Schweiz seien auf der App als in der Region gestrandet registriert. Von verletzen oder toten Schweizer Bürgern habe das EDA zur Zeit keine Informationen.

Die konsularische Direktion des EDA hat bereits Mitte Januar eine Krisenzelle konstituiert. Diese arbeite seit Samstagmorgen unter Hochdruck, wie es an der Medienkonferenz weiter hiess.

Im Zuge des Krieges der USA und Israel gegen den Iran hat das EDA Reisehinweise aktualisiert. Es rät von Reisen in den Iran, nach Israel, in den Libanon, nach Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Saudi Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate ab.

