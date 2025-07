Aufgewachsen in Heidelberg, hat Peter Hornung in Wien und Regensburg Politik und Geschichte studiert und in Mainz Journalismus. Journalistische Erfahrungen macht er bei verschiedenen Sendern der ARD und war seit 2009 im Reporterpool von NDR Info. Seit 2021 ist Hornung Südasien-Korrespondent und Leiter des ARD-Hörfunkstudios in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi.