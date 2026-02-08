In Portugal sind rund elf Millionen Wahlberechtigte zur Stichwahl um das Präsidentenamt aufgerufen.

Als klarer Favorit gilt der sozialistische Kandidat António José Seguro.

Die Wahlbeteiligung könnte wegen der jüngsten Sturmserie tiefer ausfallen als üblich.

Die Wahlberechtigten sind aufgerufen, einen Nachfolger des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa zu bestimmen. Die Wahllokale schliessen um 19 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ), auf den weiter westlich gelegenen Azoren-Inseln eine Stunde später.

Sozialist und Rechtsaussenkandidat in der Stichwahl

Als haushoher Favorit gilt der sozialdemokratisch orientierte Politiker António José Seguro von der sozialistischen Partei (PS). Herausgefordert wird er vom Rechtsaussenkandidaten André Ventura von der Partei Chega («Es reicht»).

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. In der ersten Wahlrunde vor drei Wochen hatte António José Seguro zwar mit 31 Prozent die meisten Stimmen erhalten, die für einen Sieg notwendige absolute Mehrheit aber klar verpasst. Bildquelle: EPA/JOSE COELHO (18.01.2026). 1 / 2 Legende: In der ersten Wahlrunde vor drei Wochen hatte António José Seguro zwar mit 31 Prozent die meisten Stimmen erhalten, die für einen Sieg notwendige absolute Mehrheit aber klar verpasst. EPA/JOSE COELHO (18.01.2026)

Bild 2 von 2. Seguros Gegenspieler ist Rechtsaussenkandidat André Ventura. Er holte in der ersten Wahlrunde 23.5 Prozent der Stimmen. Bildquelle: REUTERS/Pedro Nunes (18.01.2026). 2 / 2 Legende: Seguros Gegenspieler ist Rechtsaussenkandidat André Ventura. Er holte in der ersten Wahlrunde 23.5 Prozent der Stimmen. REUTERS/Pedro Nunes (18.01.2026) Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Wahlbeteiligung könnte wegen der Sturmfolgen niedriger als bei früheren Urnengängen ausfallen. In einer Rede an die Nation rief Rebelo de Sousa dazu auf, trotz der Probleme durch die vielen Stürme zur Wahl zu gehen.

Amtsantritt im März

Der Wahlsieger tritt voraussichtlich am 9. März die Nachfolge des 77-jährigen Rebelo de Sousa an, der das EU-Land im Südwesten Europas seit 2016 führt. Das Staatsoberhaupt hat in dem EU-Land relativ viel Macht. Der Präsident kann sowohl sein Veto gegen Gesetze einlegen als auch das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen.