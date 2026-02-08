Der gemässigte Sozialist António José Seguro hat die Präsidentschaftswahl in Portugal klar für sich entschieden.

Nach Auszählung von über 95 Prozent der Stimmen kam der 63-Jährige in der Stichwahl auf 66.6 Prozent, wie die Wahlbehörde mitteilte.

Sein Herausforderer, der Rechtspopulist André Ventura, lag bei 33.4 Prozent.

Es galt als praktisch ausgeschlossen, dass die Auszählung der Stimmzettel im Laufe des Abends noch etwas am Sieg Seguros ändern könnte. Seguro würde damit Nachfolger des konservativen Amtsinhabers Marcelo Rebelo de Sousa (77), der nach zwei je fünfjährigen Amtszeiten nicht erneut antreten durfte.

Legende: Seguro nach der Wahl mit seiner Frau. Keystone/EPA/JOSE COELHO

Gegner weit abgeschlagen

Der Gegenspieler Seguros, der Rechtspopulist André Ventura, landete nach diesen vorläufigen Angaben weit abgeschlagen bei 27 bis 32 Prozent. Schon vor der ersten Wahlrunde hatten 60 Prozent der Befragten gesagt, dass sie auf keinen Fall für den polarisierenden Politiker mit seiner gegen Immigranten gerichteten Agenda stimmen würden.

Ventura hatte eine Verschiebung der Wahl wegen einer ganzen Reihe von Stürmen gefordert, die seit vergangener Woche über das Land hinweggefegt waren.

Dass der 43-Jährige bis zu einem knappen Drittel der Wähler auf sich vereinigen könnte, galt als weiteres Zeichen für den rasanten Aufstieg der Rechtspopulisten. Nur sechs Jahre nach ihrer Gründung war Venturas Partei Chega (Es reicht) im Mai vorigen Jahres bereits zur zweitstärksten Kraft im Parlament in Lissabon avanciert. Sie stellt sich als Anwalt der einfachen Leute dar, die es gegen die als korrupt kritisierten Eliten zu verteidigen gelte.

In der ersten Wahlrunde vor drei Wochen hatte António José Seguro zwar mit 31 Prozent die meisten Stimmen erhalten, die für einen Sieg notwendige absolute Mehrheit aber klar verpasst.

Seguros Gegenspieler ist Rechtsaussenkandidat André Ventura. Er holte in der ersten Wahlrunde 23.5 Prozent der Stimmen.

Das Amt des Präsidenten in Portugal ist zwar überwiegend repräsentativ. Das Staatsoberhaupt verfügt jedoch über wichtige Befugnisse: Es kann unter bestimmten Umständen das Parlament auflösen, Neuwahlen ausrufen und Gesetze per Veto blockieren.