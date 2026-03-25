Ein Gericht in den USA hat zum ersten Mal Instagram und Youtube verurteilt.

Demnach werden die Plattformen dafür verantwortlich gemacht, die Depression einer Teenagerin verschlimmert zu haben.

Laut der Urteilsverkündung müssen sie der Klägerin mindestens 3 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen.

Die Jury eines Zivilgerichts in Los Angeles befand zudem, dass Meta, die Muttergesellschaft von Instagram, und Youtube (Alphabet) vorsätzlich betrügerisch gehandelt hätten, was den Weg für zusätzliche «Straf­schadens­ersatzzahlungen» ebnet, deren Höhe nach Abschluss der Urteilsverkündung noch festgesetzt werden muss.

Legende: REUTERS/Hollie Adams

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