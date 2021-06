«Aargauer Zeitung»: «Auf internationaler Ebene kann der Schweizer Bundesrat einen Erfolg verbuchen. Die Schweiz kann ihre «guten Dienste» im grellen Scheinwerferlicht der internationalen Presse präsentieren.»

«Blick»: «Die Stimmung zwischen den beiden Staatspräsidenten war weniger unterkühlt, als erwartet wurde.»

NZZ: «Das Rencontre der Präsidenten hat der internationalsten Stadt der Schweiz einen Tag beschert, den sie so schnell nicht vergessen wird.»

«Tages-Anzeiger»: «Ob das Treffen das historische Etikett verdient hat, muss sich noch weisen.» Aber: «Das Foto sichert Guy Parmelin einen Platz in den Geschichtsbüchern.»

«Le Temps»: «Bei den rund zehn Botschaftern, die Biden in den kommenden Tagen ernennen dürfte, fehlt ein Name auf der Liste, jener des Chefs der US-Mission bei der UNO in Genf. Das ist beunruhigend und kontraproduktiv.»

«Tribune de Genève»: «Putin war auf der Suche nach Achtung und Respekt. Diesen hat er in einem altmodischen Format gefunden, in Form eines bilateralen Treffens.»