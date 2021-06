Legende: Keystone

Kay Gottschalk von der AfD, der den Untersuchungsausschuss im Fall Wirecard leitete, beklagte im Bundestag: «Wenn wir von Systemversagen sprechen, dann müssen wir auch von einem Demokratieversagen an dieser Stelle sprechen. In Deutschland scheint eine Kultur von Pattex-Ministern Einzug gehalten zu haben. So gut wie jeder bleibt auf seinem Posten kleben, egal wie gross die Verfehlungen sind.»