Auf dem Roten Platz in Moskau hat unter massiven Sicherheitsvorkehrungen die grosse Militärparade begonnen.

Die Parade mit Tausenden Soldaten gilt dem Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland am 8. bzw. 9. Mai 1945.

Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen den Aufmarsch diesmal ohne Panzer, Raketen und Militärtechnik ab.

Putin zeigte sich in einer Rede bezüglich des Angriffskriegs gegen die Ukraine siegessicher.

Die abgespeckte Parade mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage der russischen Truppen in der Ukraine. Russland ist bei der Invasion zunehmend durch Gegenangriffe Kiews unter Druck. Die Kämpfe stecken in einer Sackgasse.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Die traditionelle Militärparade in Moskau zum Tag des Sieges am 9. Mai hat begonnen. Bildquelle: Keystone/PAVEL BEDNYAKOV. 1 / 9 Legende: Die traditionelle Militärparade in Moskau zum Tag des Sieges am 9. Mai hat begonnen. Keystone/PAVEL BEDNYAKOV

Bild 2 von 9. Tausende Soldaten nehmen am Aufmarsch auf dem Roten Platz in Moskau teil. Bildquelle: Keystone/PAVEL BEDNYAKOV. 2 / 9 Legende: Tausende Soldaten nehmen am Aufmarsch auf dem Roten Platz in Moskau teil. Keystone/PAVEL BEDNYAKOV

Bild 3 von 9. Darunter sind auch solche aus Nordkorea. Das Land unterstützt Russland mit Truppen in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bildquelle: Keystone/PAVEL BEDNYAKOV. 3 / 9 Legende: Darunter sind auch solche aus Nordkorea. Das Land unterstützt Russland mit Truppen in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Keystone/PAVEL BEDNYAKOV

Bild 4 von 9. Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten findet die Parade ohne Panzer, Raketen und andere schwere Waffen statt. Bildquelle: Keystone/PAVEL BEDNYAKOV. 4 / 9 Legende: Zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten findet die Parade ohne Panzer, Raketen und andere schwere Waffen statt. Keystone/PAVEL BEDNYAKOV

Bild 5 von 9. Der abgespeckte Aufmarsch gilt auch als ein Symbol für die Lage in Putins seit mehr als vier Jahren andauerndem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bildquelle: Keystone/MAXIM SHIPENKOV. 5 / 9 Legende: Der abgespeckte Aufmarsch gilt auch als ein Symbol für die Lage in Putins seit mehr als vier Jahren andauerndem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Keystone/MAXIM SHIPENKOV

Bild 6 von 9. Während des Aufmarsches werden Videoeinspieler von den Kampfeinsätzen der russischen Streitkräfte in der Ukraine gezeigt. Bildquelle: Keystone/MAXIM SHIPENKOV. 6 / 9 Legende: Während des Aufmarsches werden Videoeinspieler von den Kampfeinsätzen der russischen Streitkräfte in der Ukraine gezeigt. Keystone/MAXIM SHIPENKOV

Bild 7 von 9. Der russische Präsident zeigt sich während seiner Rede sicher, dass Moskaus Armee den Krieg gewinnt. Bildquelle: Reuters/ALEXANDER NEMENOV. 7 / 9 Legende: Der russische Präsident zeigt sich während seiner Rede sicher, dass Moskaus Armee den Krieg gewinnt. Reuters/ALEXANDER NEMENOV

Bild 8 von 9. Nur wenige internationale Gäse sind bei der Parade anwesend. Bildquelle: Reuters/ALEXANDER NEMENOV. 8 / 9 Legende: Nur wenige internationale Gäse sind bei der Parade anwesend. Reuters/ALEXANDER NEMENOV

Bild 9 von 9. Eine Staffel russischer Kampfflieger, die den Himmel mit den Farben der russischen Flagge koloriert, bildet den Abschluss der Parade. Bildquelle: Keystone/MAXIM SHIPENKOV. 9 / 9 Legende: Eine Staffel russischer Kampfflieger, die den Himmel mit den Farben der russischen Flagge koloriert, bildet den Abschluss der Parade. Keystone/MAXIM SHIPENKOV Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Ich bin fest davon überzeugt: Unsere Sache ist gerecht, wir stehen zusammen, der Sieg war immer und wird immer auf unserer Seite sein», sagte der russische Präsident in scharfem Ton auf dem Roten Platz in Moskau.

Die russische Armee werde bei ihrem Einsatz in der Ukraine inspiriert von der «Generation der Sieger» im Zweiten Weltkrieg, meinte der Kremlchef. «Sie stellen sich einer aggressiven Macht entgegen, die vom gesamten Nato-Block bewaffnet und unterstützt wird», sagte Putin, der seinen Krieg 2022 begonnen hatte. Trotz der westlichen Unterstützung «marschieren unsere Helden vorwärts», behauptete der Präsident.

Bisher ist allerdings nicht in Sicht, dass Putin seine Kriegsziele in der Ukraine erreicht.

Geschützt wird der Präsident bei dem öffentlichen Auftritt vor internationalen Gästen durch ein extremes Sicherheitsaufgebot. Auch das mobile Internet ist abgeschaltet.

Kampffliegerstaffel soll Parade am Moskauer Himmel beenden

Überraschend hatte US-Präsident Donald Trump eine zwischen Kiew und Moskau vermittelte Waffenruhe und den geplanten Austausch von je 1000 Kriegsgefangenen bekannt gegeben. Die Waffenruhe gilt demnach bis zum 11. Mai. Am Morgen gab es zunächst keine offiziellen Berichte über mögliche Verstösse gegen die Vereinbarung.

Russland hatte zuvor selbst wegen des Tages des Sieges über Nazi-Deutschland eine Einstellung aller Truppenbewegungen vom 8. bis 10. Mai angekündigt. Allerdings gab es am Freitag weiter Kämpfe und Angriffe.

An der Parade nehmen auch Soldaten der russischen Invasion in der Ukraine teil. Eine Staffel russischer Kampfflieger, die den Himmel mit den Farben der russischen Flagge koloriert, soll den Abschluss bilden.

Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 in Berlin fiel in Moskau schon in die frühen Morgenstunden des 9. Mai. Deshalb begeht Russland immer zu diesem Datum den Tag des Sieges.