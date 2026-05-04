- US-Präsident Donald Trump kündigt in den sozialen Medien eine dreitägige Feuerpause an. Die Waffenruhe soll vom 9. bis zum 11. Mai gelten.
- Nach Gesprächen in den USA über ein Ende des russischen Angriffskriegs erwartet Kiew in den nächsten Wochen Gesandte von US-Präsident Donald Trump.
- Russland und die Ukraine führen ihren Drohnenkrieg fort. Beide Seiten melden Angriffe in der Nacht auf heute.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Kreml stimmt Trumps Waffenruhe zu
- Dreitägige Waffenruhe zwischen Ukraine und Russland vereinbart
- Wadephul kündigt europäische Verhandlungsinitiative an
- Litauen protestiert gegen Drohungen aus Moskau
- Ukraine meldet erneuten Angriff auf russische Raffinerie
- Selenski: US-Vertreter in der Ukraine erwartet
- Kreml: Putin zu Verhandlungen mit Europäern bereit
- Ex-Nato-Chef: Europäisches Verteidigungsbündnis mit Ukraine
- Selenski: Russland greift auch die Ukraine an
- Während einseitiger Waffenruhe: Ukraine greift mehrere Städte an
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF