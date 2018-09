Der Oberste Gerichtshof der USA in Washington.

In den USA hat eine zweite Frau schwere Vorwürfe gegen den von Trump als Richter für das Oberste Gericht vorgeschlagenen Brett Kavanaugh erhoben.

Es geht um sexuelle Belästigung auf einer Party im Studienjahr 1983/84.

Im ersten Vorwurf geht es um versuchte Vergewaltigung im Jahr 1982. Es ist die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford, die Kavanaugh den Übergriff vorwirft.

Eine frühere Kommilitonin Kavanaughs an der Universität Yale sagte dem Magazin «The New Yorker», Kavanaugh habe sie Anfang der 80er Jahre bei einer kleinen Party mit anderen Studenten belästigt. Er soll sich in der Runde plötzlich vor ihr ausgezogen und ihr seinen Penis entgegengestreckt haben.

Der Vorfall habe sie lange verstört, sagte die heute 53-jährige Deborah Ramirez dem Magazin. Die Demokraten im Senat hätten laut dem Magazin bereits mit einer Untersuchung der neuen Anschuldigung begonnen.

Kavanaugh streitet es ab

Kavanaugh bestritt umgehend auch die neuen Vorwürfe. Zu dem beschriebenen Vorfall sei es nicht gekommen, teilte er in einer durch das Präsidialamt verbreiteten Erklärung am Sonntagabend mit.

Eine Sprecherin des Präsidialamts sprach von einer «Schmutzkampagne der Demokraten, die darauf abziele, einen guten Mann niederzumachen».

Blasey Ford vor dem Senat

Die Psychologie-Professorin Christiane Blasey Ford wird am Donnerstagvormittag (Ortszeit) vor dem zuständigen Senatsausschuss aussagen, vorher müssten aber noch letzte Details geklärt werd