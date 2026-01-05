- Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU soll eine neue Führung erhalten. Wassyl Maljuk soll sich vermehrt um Kampfoperationen kümmern.
- Ein Glasfaserkabel eines privaten Unternehmens ist nahe Liepaja in der Ostsee beschädigt worden. Die lettische Polizei vermutet ein Schiff als Verursacher.
- In Kiew haben sich Sicherheitsberater aus mehreren Staaten erneut zu Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine getroffen.
Themen in diesem Newsticker
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Quellen: Agenturen, SRF