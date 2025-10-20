- Russische Soldaten sind nach Angaben aus Kiew in die schwer umkämpfte Stadt Pokrowsk am Rande des Donbass eingedrungen.
- Die russische Armee hat eigenen Angaben zufolge einen neuen atomwaffenfähigen Marschflugkörper getestet.
- US-Präsident Donald Trump will Kremlchef Wladimir Putin nach eigenen Angaben erst treffen, wenn er sich einer Einigung im Ukraine-Krieg sicher sein kann.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski zur Lage in Pokrowsk: «Heftige Kämpfe in der Stadt»
- Lawrow wirft dem Westen ein Spiel auf Zeit vor
- Rund 200 russische Soldaten in Pokrowsk eingedrungen
- Drohnen verletzen 16 Personen im westrussischen Belgorod
- Tusk warnt vor «ewigem Krieg» in der Ukraine
- Russland hat neuen atomwaffenfähigen Marschflugkörper getestet
- Ukraine meldet russischen Drohnenangriff auf Kiew
- Trump: Treffe Putin erst, wenn Deal sicher ist
- Moskaus Sondergesandter sieht diplomatische Lösung nahe
- Deutsche Ministerin Reiche muss bei Luftangriffen in den Bunker
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF