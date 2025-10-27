- Selenskis Wochenbilanz: Über 1000 Bomben und fast 1500 Kampfdrohnen aus Russland richteten grosse Schäden an.
- Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski ihren Patriot-Schutzschirm gegen russische Luftangriffe mit deutscher Hilfe ausgebaut.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
