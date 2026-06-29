- Bei russischen Angriffen auf die Städte Dnipro und Saporischja sind insgesamt neun Personen getötet worden. Auch in anderen Städten gab es Tote.
- Der Kreml lehnt ukrainische Vorschläge ab und beharrt auf dem Abzug aus vier Regionen. Ein möglicher Friedensschluss ist dadurch in weiter Ferne.
- Ukrainische Drohnen haben zwei russische Raffinerien getroffen. Ziel ist es, Moskaus Kriegseinnahmen zu schmälern.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Frankreich setzt gestoppten russischen Tanker fest
- Frau stirbt nach russischem Gleitbombenangriff in Charkiw
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- Ukraine: Neun Tote bei russischen Angriffen
- Stromausfälle in russisch besetzten Gebieten der Südukraine
- Ukraine setzt Drohnenangriffe auf russische Ölanlagen fort
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF