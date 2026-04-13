- In der Ukraine sind bei russischen Luftangriffen mindestens 13 Menschen getötet worden.
- Grossbritannien hat das bisher grösste Drohnenpaket für die Ukraine geschnürt. Ausserdem soll ein Hilfskredit freigegeben werden.
- Deutschland und die Ukraine bauen ihre Zusammenarbeit im militärischen Bereich weiter aus. Das haben Bundeskanzler Merz und Selenski in Berlin vereinbart.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- 13 Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine
- Sechs Tote bei russischem Angriff auf Odessa
- Mindestens vier Tote bei neuen russischen Angriffen auf Kiew
- Weshalb die Ukraine Boden gut macht
- Ein Toter bei russischem Angriff auf Odessa
- Ukraine und Italien planen Zusammenarbeit bei Drohnenabwehr
- Ukrainische Drohnen attackieren Chemiewerk tief in Russland
- London schickt Kiew 120'000 Drohnen für Abwehrkrieg
- Ukraine meldet Angriffe aus Russland mit Hunderten Drohnen
- Ukraine weist Israel auf russisches Getreideschiff hin
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF