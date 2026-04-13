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Krieg in der Ukraine 15 Tote bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine

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13.04.2026, 07:21

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Themen in diesem Newsticker

  • Selenski: Druck auf Russland muss wirken
  • Massive russische Angriffswelle – mindestens 15 Tote
  • Gouverneur von Krasnodar: Zwei Kinder getötet
  • 13 Tote bei russischen Angriffen auf die Ukraine
  • Sechs Tote bei russischem Angriff auf Odessa
  • Mindestens vier Tote bei neuen russischen Angriffen auf Kiew
  • Weshalb die Ukraine Boden gut macht
  • Ein Toter bei russischem Angriff auf Odessa
  • Ukraine und Italien planen Zusammenarbeit bei Drohnenabwehr
  • Ukrainische Drohnen attackieren Chemiewerk tief in Russland

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.4.2026, 19:30 Uhr

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