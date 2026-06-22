- Putin hat wegen Engpässen bei der Treibstoffversorgung eine Krisensitzung einberufen. Als Ursache nannte er unter anderem die ukrainischen Angriffe auf Raffinerien.
- Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht erneut angegriffen worden.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat Friedensvorschläge an Moskau gesandt.
- Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gilt laut russischen Behörden der Ausnahmezustand.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Putin verpasst Hoffnungen auf Friedensgespräche erneut Dämpfer
- Putin räumt Treibstoffengpässe ein und prüft Diesel-Exportstopp
- Zum Tag der Verfassung: Ukraine führt neuen Orden Europas ein
- Putin beklagt «beispiellosen Druck» seitens westlicher Eliten
- Polen sieht Risiko russischer Provokationen an Nato-Ostflanke
- Selenski: Angriffe auf zwei russische Raffinerien
- Russland: Ukrainischer Drohnenangriff setzt Raffinerie in Brand
- Neue Angriffe auf Kiew – ein Verletzter
- Bürgermeister: Über ein Dutzend Drohnen vor Moskau abgeschossen
- Ukrainischer Kampfjet abgestürzt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF