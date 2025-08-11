- Die Lage an der Front in der Region Donezk ist unübersichtlich. Die ukrainische Armee dementiert einen Vorstoss russischer Truppen.
- US-Präsident Donald Trump hat das Treffen mit Wladimir Putin am Freitag als «Sondierungstreffen» bezeichnet. Es sei nicht seine Aufgabe, einen Deal zu machen.
- Der deutsche Kanzler Friedrich Merz will sich am Mittwoch mit Trump, Selenski und europäischen Regierungschefs beraten.
Quellen: Agenturen, SRF