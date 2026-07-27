- Bei einem nächtlichen russischen Angriff auf Saporischja wurde mindestens eine Person getötet.
- Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski ein russisches Exportterminal in der Region Rostow sowie Ölanlagen in den Regionen Jaroslawl und Udmurtien angegriffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Ehefrau von Kreml-Sprecher Peskow klagt gegen EU-Sanktionen
- Selenski bei Premier Burnham
- Iran droht Ukraine nach Angriff auf Schiff im Kaspischen Meer
- Russland: Zwei Schiffe in ukrainischer Hafenstadt beschossen
- Ukraine greift russische Ölterminals und Anlagen an
- Angriff auf Saporischja fordert Todesopfer
- Tote und Verletzte nach Angriffen auf grenznahe russische Städte
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF