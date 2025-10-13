- Der ungarische Aussenminister sichert die Einreise von Vladimir Putin zum Treffen zu. Die EU begrüsst dieses Treffen sofern es zum Frieden beiträgt.
- US-Präsident Donald Trump will sich in den nächsten zwei Wochen mit Kremlchef Wladimir Putin in der ungarischen Hauptstadt Budapest treffen. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski trifft sich heute mit Donald Trump in Washington. Im Vorfeld hat Selenski bereits Vertreter von US-Rüstungs- und Energiefirmen getroffen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU begrüsst das Treffen Trump-Putin sofern es zu Frieden beiträgt
- Wadephul begrüsst Trumps Pläne für Treffen mit Putin
- Ungarn sichert Putin Einreise trotz Haftbefehl zu
- Russland: Offenbar drei ukrainische Dörfer eingenommen
- Russisches Militärgericht verurteilt 15 Ukrainer
- Selenski trifft Vertreter von US-Rüstungs- und Energiefirmen
- Putin beruft nach Trump-Telefonat Sicherheitsrat ein
- Orban will heute noch mit Putin telefonieren
- Russland: 61 ukrainische Drohnen abgefangen
- Fall Nordstream-Sprengung: Wird Polen Verdächtigen ausliefern?
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF