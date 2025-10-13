 Zum Inhalt springen

Krieg in der Ukraine Budapest sichert Putin Einreise zum Treffen zu – trotz Haftbefehl

Themen in diesem Newsticker

  • EU begrüsst das Treffen Trump-Putin sofern es zu Frieden beiträgt
  • Wadephul begrüsst Trumps Pläne für Treffen mit Putin
  • Ungarn sichert Putin Einreise trotz Haftbefehl zu
  • Russland: Offenbar drei ukrainische Dörfer eingenommen
  • Russisches Militärgericht verurteilt 15 Ukrainer
  • Selenski trifft Vertreter von US-Rüstungs- und Energiefirmen
  • Putin beruft nach Trump-Telefonat Sicherheitsrat ein
  • Orban will heute noch mit Putin telefonieren
  • Russland: 61 ukrainische Drohnen abgefangen
  • Fall Nordstream-Sprengung: Wird Polen Verdächtigen ausliefern?

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

Box aufklappen Box zuklappen

Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.

Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.

Krieg in der Ukraine

Box aufklappen Box zuklappen

Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 15.10.2025, 19:30 Uhr

