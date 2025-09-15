- Der Bundesrat will zusätzliche 30 Millionen Franken für ein Programm zum Wiederaufbau der Ukraine zur Verfügung stellen.
- Die Ukraine hat von Russland 1000 Leichen erhalten. Es soll sich bei den sterblichen Überresten gemäss Moskau um gefallene Soldaten handeln.
Themen in diesem Newsticker
- Kiew will neues Kreditabkommen mit IWF abschliessen
- Schweiz unterstützt Wiederaufbau mit zusätzlichen 30 Millionen
- MI6-Chef: Putin will keinen Frieden ohne Kapitulation der Ukraine
- Spanien: Eingefrorene Mittel für Ukraine – weniger russisches LNG
- Kiew: Drohnenteile fallen auf mehrere Bezirke
- US-Regierung genehmigt Raketenverkauf an Polen
- Lettland: Teil von russischer Drohne an Ostseeküste entdeckt
- Laut Lawrow ist Russland zu Kompromiss mit Ukraine bereit
- Putin: 700'000 russische Soldaten in Ukraine im Einsatz
- Trump fühlt sich von Putin im Stich gelassen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
