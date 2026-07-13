- Die Entlassung von Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow führt in der Ukraine weiterhin zu zu Demonstrationen.
- Die Ukraine hat 800 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt einen strategischen Bomber der russischen Luftwaffe zerstört.
- Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Mykolajiw wurden zwei Menschen getötet.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Proteste gegen Selenskis Personalentscheidungen dauern an
- Selenski: Strategischer Bomber tief in Russland zerstört
- Blogger wegen Kritik an Putin festgenommen
- Tote bei Angriff auf Mykolajiw – Gaswerk in Charkiw eingestellt
- Selenski: Vier Tote bei russischen Angriffen auf Ukraine
- Ukraine: Zwölf russische Schiffe angegriffen
- Selenski ernennt Khmara zum Verteidigungsminister ad interim
- Ukraine weist russische Vorwürfe zu Angriff bei AKW zurück
- Ukraine: Russland greift Häfen und zivile Schiffe an
- Deutschland und Frankreich starten Atom-Kooperation
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF