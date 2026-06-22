- Die deutsche Bundesjustizministerin Hubig trifft ukrainische Regierungsvertreter. Sie zeigt Verständnis für die Ausnahme wehrpflichtiger Männer von EU-Flüchtlingsregeln.
- Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim gilt laut russischen Berhörden der Ausnahmezustand.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat nach Beratungen mit dem Geheimdienstchef eine 40-tägige Offensive gegen russische Ziele gebilligt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Hubig in Kiew: Unterstützung für Ukraine bekräftigt
- Südkorea plant massiven Ausbau von Drohnenkapazitäten
- Russland ruft Ausnahmezustand auf Krim aus
- Ukraine greift erneut Chemiewerk in russischer Region Tula an
- Angriff auf russische Anlage: Kasachstan drosselt Gasförderung
- EU will wehrfähigen Ukrainern Flucht vor Krieg erschweren
- Wichtige Stromleitung am AKW Saporischschja repariert
- Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff
- Verletzte nach Raketenangriff auf Kiew
- Nato will auf Gipfel neue Rüstungsaufträge bekannt geben
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF