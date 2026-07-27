- Während eines ukrainischen Drohnenangriffs wurde erneut ein Logistikzentrum des russischen Online-Händlers Wildberries getroffen.
- Der russische Geheimdienst klagt Telegram-Gründer Pawel Durow wegen mutmasslicher Unterstützung ukrainischer Sabotage- und Terrorakte an.
- Bei einem Treffen im Weissen Haus diskutierten der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und Donald Trump über Lizenzen zur Produktion von Patriot-Abfangraketen.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Neuer Armeechef plant Ausweitung der ukrainischen Luftangriffe
- Russland klagt Telegram-Gründer wegen Terrorunterstützung an
- Wildberries-Zentrum nach ukrainischen Angriffen evakuiert
- Selenski: Putin ist nicht bereit den Krieg zu beenden
- 200'000 Freiwillige in Russland – «Keine Mobilmachung»
- Ukraine warnt Iran nach Angriff auf Schiff vor Eskalation
- US-Senatoren einig auf Gesetz zu mehr Russland-Sanktionen
- Irland beharrt auf Produktion russischer Aluminium-Fabrik
- Treffen zwischen Selenski und Trump abgeschlossen
- Treffen von Selenski und Trump im Weissen Haus hat begonnen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF