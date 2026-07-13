- In der Ukraine hat das Parlament den neuen Ministerpräsidenten Sergii Koretski bestätigt. Die Entlassung von Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow führte derweil zu Protesten im Land.
- Ukrainische Drohnen sind nach Angaben der örtlichen Behörden in ein Wohnhaus der südrussischen Grossstadt Engels an der Wolga eingeschlagen.
- Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ein weiteres Mal mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei nach ukrainischen Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Fedorow: «Hoffe, dass die Situation korrigiert wird»
- Proteste nach Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow
- Ukraine und Russland tauschen Soldatenleichen aus
- Postenwechsel in Kiew: Nato erwartet keine Kursänderung
- Selenski prüft Nachfolge für Verteidigungsminister Fedorow noch
- Ukraines Ex-Verteidigungsminister Fedorow lehnt Beraterposten ab
- Parlament bestätigt neuen Ministerpräsidenten Koretski
- Ukraine attackiert Grossstadt und Öldepots an der Wolga
- Mehrere russische Regionen melden Tote nach Angriffen
- Ukraine: Haben russische Öltanker im Schwarzen Meer getroffen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF