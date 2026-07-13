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Krieg in der Ukraine Entlassung von Fedorow löst Unmut in der Ukraine aus

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13.07.2026, 06:03

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Themen in diesem Newsticker

  • Fedorow: «Hoffe, dass die Situation korrigiert wird»
  • Proteste nach Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow
  • Ukraine und Russland tauschen Soldatenleichen aus
  • Postenwechsel in Kiew: Nato erwartet keine Kursänderung
  • Selenski prüft Nachfolge für Verteidigungsminister Fedorow noch
  • Ukraines Ex-Verteidigungsminister Fedorow lehnt Beraterposten ab
  • Parlament bestätigt neuen Ministerpräsidenten Koretski
  • Ukraine attackiert Grossstadt und Öldepots an der Wolga
  • Mehrere russische Regionen melden Tote nach Angriffen
  • Ukraine: Haben russische Öltanker im Schwarzen Meer getroffen

Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf

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Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.

Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.

Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden. 

Krieg in der Ukraine

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Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.7.2026, 12:45 Uhr

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