- Gemäss Recherchen deutscher Medien haben die Behörden im Fall der Anschläge auf die Nordstream-Pipeline erstmals Anklage erhoben – gegen einen Ukrainer.
- Die ukrainischen Streitkräfte haben in den Morgenstunden russische Rüstungsbetriebe und eine Raffinerie weit von der Grenze ins Visier genommen.
- Die Ukraine erhält erste Gelder für die Drohnenbeschaffung aus dem 90 Milliarden Euro schweren Unterstützungsdarlehen der EU.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski will Nord-Stream-Anklage nicht kommentieren
- Tote nach russischen Angriffen auf Odessa und Charkiw
- Erste Anklage zur Sprengung der Nord-Stream-Pipelines
- Selenski kritisiert: Firmen in der EU arbeiten für Russland
- Russland schliesst Grenzübergänge für Bahnverkehr
- Russlands Wirtschaft in der Krise
- Ukraine zerstört Brücke im Donezker Gebiet
- Ukraine bittet EU um Freigabe von 6.6 Milliarden Euro
- Ukraine greift russische Rüstungsbetriebe und Raffinerie an
- Eine Tote bei russischem Angriff auf Tankstellen
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF