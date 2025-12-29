- Der Vizechef des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew fordert, Selenski solle nach seinem Tod als Exponat in der Kunstkammer in St. Petersburg ausgestellt werden.
- Russland wirft der Ukraine einen angeblichen Angriff auf Putins Residenz vor. Kiew bezeichnet den Vorwurf als Lüge.
- Unmittelbar nach den Gesprächen in den USA haben ukrainische Verhandlungsführer mit dem US-Sondergesandten Witkoff telefoniert.
Themen in diesem Newsticker
- Russland meldet Einnahme zweier Ortschaften in der Ukraine
- Medwedew droht Selenski mit dem Tod in Telegram-Post
- Kreml: Angriff beeinflusst Russlands Haltung zu Friedensplan
- Verfahren gegen Alischer Usmanow gegen Geldauflage eingestellt
- Trump kritisiert angeblichen ukrainischen Angriff auf Residenz
- Lawrow fordert Ende der Nato-Präsenz in der Ukraine
- Russland kündigt Reaktion auf angeblichen Angriff an
- Putin: Russische Truppen rücken weiter vor
- Russland: Armee rückt bei Saporischja und Donezk vor
- Nach angeblichem Angriff auf Putin-Residenz – Trump verärgert
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
Quellen: Agenturen, SRF