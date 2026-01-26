- Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas warnt vor einer «humanitären Katastrophe» in der Ukraine.
- Nach massiven Stromausfällen spendet das Schweizerische Rote Kreuz 200'000 Franken für Hilfe in der Ukraine.
- Ein Treffen zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Wolodimir Selenski ist bei Telefongesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Putin mehrfach ein Thema gewesen. Das sagte Putins aussenpolitischer Berater Juri Uschakow.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
