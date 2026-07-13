- Die EU-Staaten haben sich auf eine Verlängerung des Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine bis März 2028 geeinigt. Männer im wehrpflichtigen Alter sind neu von dieser Regelung ausgenommen.
- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist erneut nach Kiew gereist. Sie kündigt dort eine neue Initiative zur Integration der Verteidigungsindustrien an.
- Polnische Kampfjets haben ein russisches Aufklärungsflugzeug etwa 30 Kilometer vor der Ostseeküste abgefangen – nach einer Warnung drehte das Flugzeug ab.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- EU und Ukraine vereinbaren enge Kooperation bei Drohnenproduktion
- EU-Staaten stimmen Verlängerung des Schutzes für Ukrainer zu
- Vereinbarung mit EU: Ukraine erhält Zugang zu Rüstungsprogrammen
- Litauen: Russland plant Angriffe auf Infrastruktur
- Gouverneur: Drei Tote bei russischem Angriff auf Sumy
- Ukraine greift erneut russische Tanker im Schwarzen Meer an
- Von der Leyen kündigt in Kiew stärkere Rüstungskooperation an
- Tote und Verletzte bei russischem Angriff auf Odessa
- US-Senatoren stellen Gesetz für neue Russland-Sanktionen vor
- Russland: 340 Drohnen abgewehrt
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF