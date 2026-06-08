- Russland meldet einen ukrainischen Drohnenangriff auf der Halbinsel Krim. Beim Angriff wurde eine Person getötet und eine Person verletzt.
- Nach dem Treffen fordern Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und die Ukraine den russischen Präsidenten Wladimir Putin dazu auf, Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufzunehmen.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die stockenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs wieder in Gang bringen – ein Treffen mit Selenski war für Samstag Abend in London geplant.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Europäer und Ukraine fordern Putin zu Verhandlungen auf
- Das sind die Geschehnisse im Ukraine-Krieg vom Wochenende
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF