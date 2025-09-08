- Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum bestellt Frankreich den russischen Botschafter ein. Kurz darauf kündigte Deutschland dasselbe an.
- Russland und Belarus haben ihre gemeinsame Militärübung «Sapad-2025» begonnen.
- Polen hat nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk von Verbündeten der EU konkrete Hilfsangebote zur Luftverteidigung erhalten.
- Nato informiert um 17 Uhr über Reaktion auf Luftraumverletzung
- Verstärkte deutsche Luftraumüberwachung in Polen bereits begonnen
- Auch Deutschland bestellt den russischen Botschafter ein
- Russlands Pazifikflotte startet Manöver in der Arktis
- Frankreich bestellt russischen Botschafter ein
- Grossbritannien kündigt neue Sanktionen gegen Russland an
- Bundesrat will Ukraine in Schützenpanzer-2000-Gruppe aufnehmen
- Russland: 221 ukrainischen Drohnen zerstört, Öl-Hafen angegriffen
- Polens Aussenminister ebenfalls in Kiew eingetroffen
- Grenzschliessung zu Belarus: Moskau wirft Polen Eskalation vor
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
