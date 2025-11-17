- Selenski hat den Entwurf des umstrittenen US-Friedensplans zur Beendigung des Ukraine-Kriegs erhalten und will mit US-Präsident Trump darüber sprechen.
- Der Geheimplan sieht US-Medienberichten zufolge unter anderem vor, dass die Ukraine die umkämpften Gebiete Donezk und Luhansk vollständig räumen soll.
- Der Kreml dementiert, dass jüngst Gespräche über einen solchen Plan mit den USA geführt wurden.
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts der humanitären Krise in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene ukrainische Bevölkerung. Millionen Menschen – vor allem Kinder, Frauen und ältere Menschen – sind bereits geflohen und suchen Zuflucht in den Nachbarländern oder in Gebieten im Landesinnern, die von Kämpfen verschont geblieben sind. Die Glückskette unterstützt geflüchtete Menschen über ihre Partnerorganisationen innerhalb der Ukraine, den Nachbarländern Polen, Rumänien, Moldau und Ungarn sowie in der Schweiz.
Spenden können unter www.glueckskette.ch oder auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk «Krise in der Ukraine», getätigt werden.
